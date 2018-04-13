Altınordu Çıkış Arıyor

Spor Toto 1. Lig'de gözünü ilk 2 sıraya diken ancak geçen hafta evinde Ümraniyesspor'a kaybederek şansını oldukça azaltan Altınordu, yarın Gazişehir FK'ya konuk olacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak olan karşılamayı Bülent Birincioğlu yönetecek. İzmir ekibi haftaya 49 puanla 6. basamakta girerken, ev sahibi takım ise 50 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.

Golcü sıkıntısı

Zorlu karşılaşma öncesinde Altınordu'da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımın iki santrforu Mirkan Aydın kart cezası sebebiyle, Fatih Aktay ise sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerlerini alamayacak. Geçen hafta oynanan Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen stoper Hasan Hatipoğlu da yarınki mücadelede forma giyemeyecek.