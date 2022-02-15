Altınordu camiasının acı günü - Haberler
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Altınordu camiasının acı günü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altınordu camiasının acı günü

Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin 77 yaşında hayatını kaybetti.

Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin 77 yaşında hayatını kaybetti. Kırmızı-lacivertliler, İrfan Keskin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, güne acı bir haberle uyandı. Kırmızı-lacivertlilerin eski başkanlarından İrfan Keskin, 77 yaşında hayatını kaybetti. İzmir temsilcisi, Keskin'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Altınordumuzun 90'lı yıllarda belirli dönemlerde başkanlığını yapmış olan İrfan Keskin'in vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, Keskin'in ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - İZMİR

Altınordu camiasının acı günü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Haberler

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