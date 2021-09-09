Altınordu-Bursaspor maçının hakemi belli oldu

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Altınordu-Bursaspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Altınordu-Bursaspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar akşamı saat 20.00'de oynanacak olan Altınordu-Bursaspor maçında hakem Alper Çetin düdük çalacak. Çetin'in yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Mustafa Yüksel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak. Tecrübeli hakem yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan Bursaspor puan kaybı yaşamazken, Altınordu oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı