Altınordu Bursaspor'a diş geçiremiyor
TFF 1'inci Lig'de üst üste kaybettiği puanlarla hedeften uzaklaşan Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor'la oynadığı son maçlarda rakibine üstünlük kuramadı.
TFF 1'inci Lig'de üst üste kaybettiği puanlarla hedeften uzaklaşan Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor'la oynadığı son maçlarda rakibine üstünlük kuramadı. Sezonun ilk yarısında Bursaspor'a evinde 2-0 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, geçen sezon evinde 0-0 berabere kaldığı yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda 1-0 kaybetti. Bursaspor'a son 3 maçta gol atamayan İzmir temsilcisi, rakibini en son Süper Lig'de 28 Aralık 1969'da iç sahada 1-0 dize getirdi. 17 Mayıs 1970'teki rövanşı 2-0 Bursaspor kazandı. İki kulüp arasında oynanan 11 resmi karşılaşmada Bursaspor 6 kez, Altınordu 2 kez galip gelirken, 3 maç berabere bitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı