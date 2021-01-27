Altınordu Bursaspor'a diş geçiremiyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste kaybettiği puanlarla hedeften uzaklaşan Altınordu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor'la oynadığı son maçlarda rakibine üstünlük kuramadı. Sezonun ilk yarısında Bursaspor'a evinde 2-0 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, geçen sezon evinde 0-0 berabere kaldığı yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda 1-0 kaybetti. Bursaspor'a son 3 maçta gol atamayan İzmir temsilcisi, rakibini en son Süper Lig'de 28 Aralık 1969'da iç sahada 1-0 dize getirdi. 17 Mayıs 1970'teki rövanşı 2-0 Bursaspor kazandı. İki kulüp arasında oynanan 11 resmi karşılaşmada Bursaspor 6 kez, Altınordu 2 kez galip gelirken, 3 maç berabere bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı