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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, İzmir, Spor

Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesine konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

12.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:08
Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesine konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon istediği sonuçları alamadığı dış saha maçlarında ilk galibiyetine dün ulaştı.

İzmir temsilcisi, İstanbulspor'u 2-0 yenerek 13. deplasman maçında ilk kez sahadan galip ayrılmış oldu. Altınordu, dış sahada en son galibiyetini geçen sezonun 32. haftasında Adanaspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Altınordu, bu sezon 13 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 7 puan topladı.

Ligde 27. haftanın ardından 30 puanla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki bir maçı eksik Osmanlıspor'un 8 puan önünde yer aldı. Altınordu, gelecek hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.

Öte yandan TFF 1. Lig'de dış sahada galip gelemeyen tek takım Adanaspor kaldı.

Kaynak: AA

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