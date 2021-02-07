Altınordu-Boluspor maçının ardından
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Altınordu-Boluspor maçının ardından

07.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:56
Altınordu-Boluspor maçının ardından

İZMi TFF 1. Lig'de Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son 2 haftadaki galibiyetlerin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

İZMi TFF 1. Lig'de Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son 2 haftadaki galibiyetlerin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Eroğlu, müsabaka sonrası katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikalık bölümde rakiplerine ön alanda baskı uygulayıp, kazandıkları toplarla 2-0 üstünlük kurduklarını kaydetti.

Daha sonra rakiplerine topla oynama fırsatı verdiklerini aktaran Eroğlu, ilk yarının son bölümünde de kalelerinde golü gördüklerini belirtti.

İkinci yarıda topa sahip olarak oynamayı planladıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Son pası atamayınca skoru artıramadık ama bunlar gerçekleşirken de rakibin kenarlardan geldiği pozisyonlarda savunmada başarılıydık. Savunmada duran top başarımız üst seviyedeydi. Bütün toplara biz vurduk. Son ana kadar çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyuna giren her oyuncunun performans vermeye çalışması bizim için bu skorun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İki haftadır kazanıyoruz. Yukarıya tutunduğumuz için mutluyuz. Bütün oyuncularım her geçen gün vites arttırmaya başladı."

Erginer: "Ayağa kalkmamız lazım"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, 2-0 geriye düştükleri müsabakayı çevirmeyi başaramadıklarını dile getirdi.

İlk yarının son dakikasında skoru 2-1'e getirdiklerini hatırlatan Erginer, "İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi dört hücumcu ile oynamamıza rağmen, çok üretken değildik. Bunun temel sebeplerinden biri, savunma ile hücum arasındaki pas bağlantısını çok iyi yapamamamız. Maçı kaybettik. Altınordu'yu kutluyorum. Kısa sürede toparlanıp, ayağa kalkmamız lazım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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