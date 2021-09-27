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Altınordu bir var, bir yok

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu bir var, bir yok

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek 7 puanda kalan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu, ligde istikrarsız bir görüntü sergiledi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek 7 puanda kalan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu, ligde istikrarsız bir görüntü sergiledi.

Ligin 3'üncü haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 yenildikten sonra evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup eden İzmir ekibi, bir sonraki hafta konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 3-2 kaybetti. Bu maçın ardından Denizlispor'u 2-1 yenerek moral bulan Altınordu, son olarak Bandırma'dan eli boş dönerek istikrarsız gidişini sürdürdü.

Kırmızı-lacivertliler geride kalan 7 haftada puan aldığı her maçın ardından sahadan boynu bükük ayrıldı. İlk kez 2'de 2 yapma ve ilk dış saha galibiyetini alma fırsatını kaçıran Altınordu, deplasmanda çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan çıkarabildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Kendi hatalarımızdan kalemizde gol gördük. Oyunun geneline baktığımızda beraberlik çıkması gereken bir maçtı" dedi. Altınordu, 8'inci hafta mücadelesinde cuma günü Menemenspor'u konuk edecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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