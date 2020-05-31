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Altınordu Berkay'la uzatacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimin orta saha Berkay Samancı ile sözleşme yenilemeyi planladığı öğrenildi.

Altınordu Berkay'la uzatacak
31.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:38

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimin orta saha Berkay Samancı ile sözleşme yenilemeyi planladığı öğrenildi. Genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertli takımda futbolculuğun yanı sıra ağabeylik görevini üstlenen 31 yaşındaki oyuncunun da yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Her fırsatta Altınordu'da çok mutlu olduğunu dile getiren Berkay'la yönetimin lig bittikten sonra masaya oturacağı kaydedildi. Bu sezon ligde 19, kupada 3 maçta görev alan Berkay Samancı, toplam bin 504 dakika forma giydi. Altınordu'da 4.5 sezon geçiren Berkay, futbol kariyerinde attığı 4 golü de kırmızı-lacivertli forma altında kaydetti.


Kaynak: DHA

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