Altınordu Belediyesinden lisanlı sporculara ve kulüplere 500 bin liralık destek
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Altınordu Belediyesinden lisanlı sporculara ve kulüplere 500 bin liralık destek

Altınordu Belediyesinden lisanlı sporculara ve kulüplere 500 bin liralık destek
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla spor camiasına nakdi para desteği sağladı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla spor camiasına nakdi para desteği sağladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, salgın döneminde sıkıntılar yaşayan spor camiasını unutmadıklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan yardımlara ek olarak 15 milyon liralık Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi'ni geçen ay düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Tören, bu kapsamda geçen aylarda öğrencilere 1000 tablet bilgisayar dağıtıldığını, öksüz ve ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına yardımlar yapıldığını, ramazanda da 40 bin aileye yardımların yapıldığını ifade etti.

Geçen hafta da şoför esnafına yakıt desteği sağlandığını kaydeden Tören, bugün ise Ordu'da faaliyet gösteren spor kulüplerine ve lisanlı sporculara nakdi destekte bulunduklarını aktardı.

Başkan Tören, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde zor durumda olan spor camiasına yönelik belediye tarafından yapılan yardımlarımız devam ediyor. Bugün benzer çalışmamızın bir devamı olan, lisanlı sporcularımıza ve spor kulüplerine destek verdi. Amacımız spor faaliyetlerini sürdüren kulüplerimizin de bu dönemde üzerlerindeki bu baskıyı azaltmak. Onların pandemi ile ilgili ekonomik yönlü sorunlarını en aza indirgeyelim diye toplamda 500 bin liralık destekte bulunduk. Ordu'da spora, sporcuya ve kulüplerimize bu ekosistem içerisinde bulunan tüm paydaşların sporla ilgili aktivitelerini kesintiye uğratmadan devam ettirmeleri adına Altınordu Belediyesi olarak böyle bir desteği uygun bulduk. Hayırlı olsun."

Programa katılan sporcular ve kulüp yöneticileri de destekten ötürü Altınordu Belediye Başkanı Tören'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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