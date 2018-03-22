Altınordu Belediyesinde "Kadro Sınavı" Bitti

Altınordu Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalışan 432 personelin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 18 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci yazılı sınavların ardından sona erdi.

24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularında sınav süreci sona erdi.

Bu kapsamda Altınordu Belediyesi de başvuruların sona ermesi, tespit ve itiraz komisyonlarının incelemelerini tamamlamasının ardından bünyesinde ki taşeron işçilerin işçi statüsüne geçişleriyle ilgili sınav dönemini, uygulama ve yazılı sınavların yapılması ile tamamladı.

Sınavlar kapsamında ilk olarak valilik ve belediye bünyesinden oluşan komisyon tarafından Altınordu Belediyesi'nde beden gücüne dayalı işlerde çalışan 251 saha personeline uygulama sınavı gerçekleştirildi. Daha sonra ise yine belediye bünyesinde çalışan 181 personel eğitim durumlarına göre yazılı sınava tabi tutuldu. Bu çerçevede Altınordu Belediyesi'nde çalışan 432 personel, işçi statüsüne geçişlerdeki takvimin son halkası olan yazılı sınavı da tamamlamış oldu.

Bundan sonraki süreçte ise 2 kategoride gerçekleştirilen sınavda başarılı olan çalışanların 2 Nisan 2018 tarihinde işçi kadrosuna geçişleri yapılacak.