Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor
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Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor

Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar ile altyapı, üstyapı ve yol sorunları çözümlere kavuşturuluyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar ile altyapı, üstyapı ve yol sorunları çözümlere kavuşturuluyor.

Altınordu Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında şehrin her noktasına konfor ulaştırılmayı hedefleniyor. Çalışmalar ile Bucak Mahallesi'nin uzun yıllardır hizmet bekleyen arka sokakları alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenileniyor. Bu kapsamda, Bucak Mahallesi'nde 11 sokak, alt ve üstyapısıyla sil baştan yenilendi. Altyapı çalışmalarında bin 617 metre yağmur suyu hattı çekilen mahallede, altyapısı tamamlanan sokaklarda bin 500 metre yol sıcak asfalt ile buluşturuldu. Yine sokaklarda 4 bin 160 metrekare baskı beton kaldırım tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Bucak Mahallesi'nin yoğun yerleşim alan sokaklarında vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacıyla belediye ekiplerince 21 bin metreden fazla yolda yapılan reglaj çalışması için 3 bin tonun üzerinde malzeme serimi gerçekleştirildi. Yıpranmış ve özelliğini kaybetmiş parke alanlarda bin 451 metrekare parke tamiratı yapılan Bucak Mahallesi'nde 642 metre bordür tamiratı da gerçekleştirilirken, asfalt yollarda deforme yaşanan alanlarda 397 ton asfalt yama uygulaması yapıldı, 585 metre de yeni imar yolu açıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tüm çalışmaları borçlanmadan kendi öz kaynaklarını kullanarak yürüttüklerini belirterek, marka şehir hedefiyle yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Başkan Tören, "Yıllardır beklenen gecikmiş hizmetleri yerine getiriyoruz. Altınordu Belediyesi olarak gitmediğimiz yer bizim değil ilkesi ile İlk günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Her şart ve durumda vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi hak ettiği hizmeti de ayağına konforlu ve standartları yüksek bir şekilde götürmeyi kendimize sorumluluk edindik. Şehrimizi bir bütün görüyoruz. Mahalle yollarımızın kalitesini yükseltmek ve ihtiyaç olan bölgelere yeni yollar kazandırmak amacıyla sorumluluk alanlarımızda kesintisiz bir şekilde hiç durmadan ekip arkadaşlarımızla birlikte her alanda yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi şehir merkezimizdeki mahalle yolu çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Bucak Mahallemizde bundan önce 11 sokağımızda alt ve üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz şu an 7 sokakta çalışmalarına devam ediyorlar. Hemşehrilerimiz şehrimizin her bir mahallesinde her bir sokağında ve her köşesinde hizmetlerimize şahit olacaklar" ifadelerini kullandı.

Mahallenin, hak ettiği hizmetlere kavuştuğunu Bucak Mahallesi Muhtarı Abdullah Şahin, yapılan çalışmalar ile uzun yıllardır bekledikleri hizmeti aldıklarını belirterek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. - ORDU

Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor
Altınordu Belediyesi, yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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