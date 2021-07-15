Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti
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Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti

Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 15 Temmuz münasebetiyle vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 15 Temmuz münasebetiyle vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Altınordu Belediyesi ekipleri, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yılında sokaklarda Türk Bayrağı dağıttı. Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı hediye eden ekipler, işyerlerini ve evlerin balkonlarının Türk Bayrağı ile donatılmasını sağladı. Vatandaşlar, hediye edilen bayrağı gururla dalgalandırırken, şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiler.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tüm vatandaşları ev ve işyerlerine Türk Bayrağı asmaya davet ederek, "15 Temmuz destanının taşıdığı binlerce yıllık ruh ve şanlı tarihin ve tüm kutsal değerlerimizin gökyüzünde dalgalanan sembolü ay yıldızlı al bayrağımız gönderlerinden hiç inmedi daha. Allah'ın yardımı ve milletimizin azim kararlılık ve kahramanlığı ile de kıyamete kadar inmeyecek inşallah. Altınordu'lu hemşehrilerimizi işyerlerine ve evlerine şanlı Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum. Şehrimizin sokaklarında vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtarak hem onun temsil ettiği değerleri hem de uğrunda canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha toplumun dikkatlerine getirmeyi amaçladık. Sanırım bunda da başarılı olduk. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti
Altınordu Belediyesi vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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