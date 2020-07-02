Altınordu Belediyesi'nin 15 aylık yıllık faaliyetleri değerlendirildi Altınordu Belediye Meclisi, korona virüsü (Kovid-19) salgını dolayısıyla verilen 3 aylık aranın ardından bir araya gelerek, 'Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Altınordu Belediye Meclisi, korona virüsü (Kovid-19) salgını dolayısıyla verilen 3 aylık aranın ardından bir araya gelerek, 'Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Meclis toplantısında, Altınordu Belediyesi'nin 15 aylık faaliyetleri ve korona virüs sürecinde yaptığı hizmetler değerlendirildi.

Altınordu Belediyesi Olağan Meclisi, korona virüsü önlemleri çerçevesinde, Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında yapıldı. Başkan Aşkın Tören'in konuşması ile başlayan toplantıda, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelmelerinin üzerinden geçen 15 aylık süreyi ve pandemi sürecinde hayata geçirilen çalışmaları değerlendirdi.

"Bugün atacağımız adımlar, yarının şekillenmesi hayalimizi belirleyecek"

Toplantıda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daha yaşanabilir şehir inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Standardı yüksek bir şehir için kesintisiz çalışırken diğer yandan göçün ve işsizliğin önlendiği yaşam endeksiyle iddialı sadece kendine yeten değil üreten rekabet eden şehirlerle yarışan bölgesinde model ve marka vizyonu dünya kenti Altınordu için insana yakışır sürdürülebilir şehircilik anlayışı içerisinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

"Az maliyetli, çok mahiyetli işlere imza atıyoruz"

Toplantıda, "Çok para harcayarak değil ortak akılla kaynakları etkin ve verimli kullanarak çok emek harcayarak belediyecilik yapıyoruz. Az maliyetli çok mahiyetli işlere imza atıyoruz" diyen Başkan Tören, "Biz ilk günden bu yana, yaşayan şehir vurgusu yaptık. Biz bu vurguyu yaparken tabiattan yalıtılmış bir öğreti, bir ideoloji, bir dünya görüşünü dile getirmiyoruz. Biz bir taraftan gelişmeye yönelik politikalar oluştururken diğer taraftan çevreyi, insanı ve tüm habitatı içine alan düzenli, hormonsuz, organik bir yaşamı hayatın merkezine oturtmaya çalıştık. Çok para harcayarak değil, çok emek harcayarak ortak akılla kaynakları etkin ve verimli kullanarak belediyecilik yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Borçların yüzde 95'ini ödeyerek, belediyemize 30 milyon TL artı değer sağladık"

Geçen 15 aylık sürede hizmetleri aksatmadan yapılan tasarrufla piyasa borçlarının yüzde 95'ini ödediklerini ve belediyenin gelir-gider dengesini 30 milyon TL artıya geçirdiklerinin altını çizen Başkan Tören, "1 yıllık dönemde 16 Milyon 254 bin 788 TL 15 aylık dönemde ise 30 milyon TL artıya geçirmeyi başardık. Bu başarımızın arkasında kuşkusuz acil eylem planlarımız arasında yer alan, 'en çılgın projem' dediğim tasarruf politikalarımız yatmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Zorluklara rağmen 80 milyon TL geçmiş dönem borcu ödemiş nadir belediyelerden biriyiz"

Göreve geldikleri günden bu yana yapılan tasarruf ile birlikte 80 milyon TL borç ödediklerini vurgulayan Başkan Tören, "1 yıllık dönemde bir taraftan klasik belediyecilik faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, bir yandan da yaptığımız tasarruflarla artı değer oluşturarak 9 aylık dönemde 60 milyon TL, 12 aylık dönemde 72 milyon TL, 15 aylık dönemde ise 80 milyon TL borç ödemiş olduk" diye konuşarak, Türkiye'deki bin 389 belediye içerisinde personel çıkartmadan ve hizmetlere devam eden nadir belediyelerden olduklarını belirtti. Başkan Tören, bu kapsamda 6 adet hafriyat kamyonu, 2 adet çöp kamyonu, 2 adet mini süpürge aracı ve 1 adet arazöz ile birlikte 2019 yılında 36 olan hizmet aracı sayılarını, bu yıl hizmete aldıkları mobil sağlık tarama aracı ile birlikte 48'e çıkardıklarını söyledi.

"Fen işleri bütçemizden 15 milyon TL artı değer oluşturduk"

Tüm şehirde kesintisiz çalışarak hizmet ettiklerine vurgu yapan Başkan Tören, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde şehrimizde 58 noktada yağmur suyu sorunu yaşanırken bugün sorun yaşanan nokta sayısını 8'e düşürdük. Göreve başladığımız ilk günlerde şehrin yağmur suyunu taşıyamayan alt yapı sebebiyle içimiz burkularak bizzat hemşehrilerimizin iş yerlerinden kürekle su boşalttığımız günlerden yaptığımız çalışmalarla şehrimizin alt yapısını bugünlere getirdik. Bütün bunların yanında sadece Fen İşleri bütçemizden 15 Milyon TL'ye yakın artı değer oluştururken ayrıca 15 aylık dönemde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına 23 milyon TL'den fazla yatırım yaptık" şeklinde konuştu. Altınordu Belediyesi iştiraki olan ALBEL A.Ş.'nin mali durumu hakkında da bilgiler veren Başkan Tören, piyasa borçlarının tamamını ödediklerini belirterek, yüzde 8'lik bir büyüme sağlandığını ve ciro artışının yüzde 57 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Pandemi süreci borçlanmadan örnek belediyecilik sergilendi"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, pandemi sürecinde gelirlerinin düşmesine rağmen borçlanmadan örnek bir belediyecilik anlayışını sunduklarını ifade ederek, 1 milyondan fazla tıbbi maskeyi, 5 bin hijyen paketini, vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti.

"894 noktada 300 bin metrekare alan ve 10 binden fazla araç dezenfekte edildi"

Başkan Tören, salgın sürecinde 894 noktada, 300 bin metrekare alan ve 10 bini aşkın dezenfekte ettiklerini söyleyerek, 22 merkez mahallesinde 24 cadde ve bin 342 sokağında 63 bin metre sokak yıkaması ve dezenfektesi gerçekleştirildiğini anlattı.

"Sokak hayvanları unutulmadı, dezenfekte işlemleri sürdü"

Altınordu'da, sokak hayvanlarının da unutulmadığını ve barınak ve mama yardımı yapıldığına değinen Başkan Tören, bu süreçte sokak ve caddeleriyle pazar yerlerinde vatandaşlara, basın mensuplarına eldiven, maske ve kolonyadan oluşan hijyen paketi dağıttıklarını da ifade etti. Tören, yeni normale geçişle birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan berberler, kuaförler, güzellik salonları ve kıraathaneler ile çay ocakları sil baştan dezenfekte edilip, hijyen paketlerinin teslim edildiğini açıkladı.

"Salgının sosyal boyutlarını en aza indirgemek için üreticimizin, ihtiyaç sahiplerinin ve kimsesizlerin yanında olduk"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmalar kapsamında yerli üretimi desteklemek ve üretimin devamını sağlamak amacıyla belediyenin yan tarafında haftada bir gün kurulan 'Geleneksel Doğal Köy Pazarı'na kayıtlı 130 üreticinin ürünlerini kapılarına giderek satın aldıklarını ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttıklarını belirterek, yine bu kapsamda, vefa sosyal destek grubu yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere valilik ve kaymakamlık koordinesinde 20 bin gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Tören, Ramazan ayında da özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile diğer ihtiyaç sahiplerine 100 bin adet iftar ve sahur yemeğin ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

"Milli ve manevi değerlerimizi unutmadık, pandemi süreci koşullarında başarılı çalışmalar yaptık"

Pandemi sürecince birçok kültürel faaliyete imza attıklarına da dikkat çeken Başkan Tören, bu kapsamda TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'un fethini ve dini gecelerde evlerinde bekleyen vatandaşların kapılarına etkinliklerin götürüldüğünü sözlerine ekledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in konuşmasının ardından Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına geçildi. 17 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda müdürlüklerden gelen teklifler komisyonlara havale edildi. Toplantıda ayrıca ihtisas komisyonlarına da üye seçimi yapıldı.

Öte yandan gündem maddelerinden biri olan Altınordu Belediyesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi. - ORDU

Kaynak: İHA