Altınordu Belediyesi'nden temizlik personeline düzenli muayene Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, iş başlama ve vardiya değişim saatlerinde Mobil Sağlık Tarama Aracı'nda bulunan sağlık görevlileri tarafından düzenli olarak muayene ediliyor.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, iş başlama ve vardiya değişim saatlerinde Mobil Sağlık Tarama Aracı'nda bulunan sağlık görevlileri tarafından düzenli olarak muayene ediliyor.

Altınordu Belediyesi kovid-19 salgını kapsamında başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Şehirde hijyen seferberliği başlatan Altınordu Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin özverili çalışmalarıyla şehrin dezenfeksiyonunu sağlıyor.

Bu kapsamda çalışan sağlığına da önem veren Altınordu Belediyesi, Mobil Sağlık Tarama Aracı yardımı ve sağlık personellerinin katılımları ile mesai başlama ve vardiya değişim saatlerinde personelin sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını temin ediyor.

Öte yandan tüm belediye personelinin de korona virüs tedbirleri çerçevesinde rutin sağlık kontrolleri yapılmaya devam ediliyor. - ORDU

Kaynak: İHA