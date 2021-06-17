Altınordu Belediyesi'nden esnada 2 buçuk milyon liralık destek

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, pandemiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen 15 milyon liralık 'Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi' kapsamında kentteki esnaflara 2 buçuk milyon TL'lik destek sağlanacağı bildirildi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, pandemiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen 15 milyon liralık 'Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi' kapsamında kentteki esnaflara 2 buçuk milyon TL'lik destek sağlanacağı bildirildi.

Altınordu Belediyesi, pandemi nedeniyle sosyal ve ekonomik riskleri en aza indirgemek adına başlattığı şehir dayanışması kapsamında daha önce açıkladığı 15 milyon TL tutarlı tamamlayıcı pandemi sosyal destek paketinin 4.etabı, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) düzenlenen lansman programıyla hayata geçirildi. Şimdiye kadar, 15 milyon TL'lik paket kapsamında, bin şoför esnafına toplam 50 bin litre yakıt, faal amatör spor kulüplerinin her biri için 5 biner lira ve pandemi sürecinde ara verilen müsabakalar nedeniyle görev alamayan hakemler için 500'er lira, geleneksel köylü pazarında kayıtlı üreticilerin her biri için 500'er lira destek paketini hayata geçiren Altınordu Belediyesi, esnaflar için ise 2 milyon 500 bin lira destek paketini açıkladı.

"Muradımız, pandeminin etkilerini en aza indirgemek"

Destek paketi hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Altınordu Belediyesi olarak, yaklaşık 2 ay önce açıklamış olduğumuz pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak üzere açıklamış olduğumuz paketimizin dördüncü bileşeninde bugünkü hedef kitlemiz esnaflarımızdı. Genelge ile yaklaşık 15 meslek gurubumuzun ve sektörümüzün doğrudan kapanmalar nedeniyle etkilenen esnaflarımız ile ilgili toplamda 2 buçuk milyon TL'lik bir sosyal destek paketimizi öncelikle açıklamak için bir araya geldik. Söz konusu paketten muradımız, bir buçuk yıldır küreselde dünyayı, ulusalda ülkemizi ve şehrimizi etkisi altına alan bu ekonomik programın etkilerini en aza indirgemekti" dedi.

"Esnafımızın ve onların yanında çalışanların yeniden hizmet vermesi bizim en büyük dileğimiz"

Belediye olarak, hem pandemi ile başarılı bir mücadele yürüttüklerini, hem de belediyecilik anlamındaki faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Başkan Tören, "Bugün esnaflarımız, başta lokantalarımız, kahvehanelerimiz, çay ocaklarımız, okul kantinlerimiz ve bunun dışında sayamadığım diğer 15 meslek gurubu ve kolu ile ilgili bu zor dönemde kapanmalar nedeniyle çalışamayan, işyerini kapatan esnaflarımıza bin TL'lik bir yardım elimizi, bir desteğimizi sunarak, onların yeni normalde artık aşılama ile mücadelede önemli bir mesafe kat ettiğimiz ve yine vaka sayılarındaki düşüşle şehirde temenni ediyoruz. Yeni normale artık maskesiz, mesafesiz günlere hazırlık anlamında mevcut esnafımızın kurumsal desteğimiz ile hazırlıklarını tamamlamasını arzu ediyoruz. Bu manada hem esnafımızın çalışması, hem de onların müesseselerinde çalışan arkadaşlarımızın yeniden işlerine kavuşması bizim en büyük dileğimiz" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek ise şu ana kadar bu sıkıntılı dönemlerde yapılan ve yapılacak olan destekler dolayısı ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ederek, "Bundan sonra da yanımızda olacağından hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü bugüne kadar yapılanlar bunun göstergesidir. Hep beraber gördük yaşadık. Bizce önemli olan küçük esnafımızın sıkıntılarını görerek bizim yüreğimize dokunmaktır. Bizim yüreğimize dokunanları biz esnaf teşkilatı olarak yüreklerinden öperiz" ifadelerine yer verdi.

Programa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, ilgililer ve esnaflar da katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı