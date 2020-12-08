Altınordu Belediyesi'nden engelli bireylerin dostu kaldırım

Altınordu Belediyesi tarafından, Karşıyaka Mahallesi'nde Avrupa Birliği standartlarına uygun, engelli bireylerin geçişlerini kolaylaştıran kaldırımlar tamamlandı.

Yapılaşmanın yoğun olarak devam ettiği ve hızlı bir şekilde nüfusun arttığı Karşıyaka Mahallesi 973, 974, 978 ve 976'ıncı sokaklarda altyapı üstyapı ve sıcak asfalt mesaisinin ardından kaldırım çalışmaları da tamamlandı. Avrupa Birliği standartlarına göre yapılan kaldırımlar, engelli geçişine uygun olarak düzenlendi.

Sırasıyla her noktada değişim ve dönüşüm seferberliği başlattıklarını kaydeden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sorunları çözerek, kenti geleceğe hazırladıklarını kaydetti. Başkan Tören, "Tüm çalışmalarımızla, afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu bir şehir inşa ediyoruz. Bir yandan tarihi ve kültürel dokuyu koruyor, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlarla Altınordu'yu dünya şehirleriyle yarıştırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 20 aydır şehrimizde yeni nesil belediyecilik anlayışını ortaya koyarken, her çalışmamızı milletimizle el ele gerçekleştiriyor, yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazıyoruz. Yakın gelecekte bambaşka bir Altınordu'da yaşayacağız" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı