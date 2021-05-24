Altınordu Belediyesi'nden çiftçiye 52 bin adet fide desteği

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, üretimi teşvik ve üreticiye destek amacıyla kırsal mahallelerde ilk etapta 52 bin ücretsiz sebze fidesi dağıttı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, üretimi teşvik ve üreticiye destek amacıyla kırsal mahallelerde ilk etapta 52 bin ücretsiz sebze fidesi dağıttı.

Altınordu Belediyesi, tarımsal üretimi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği artırma çalışmalarının yanında üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamalarını da hayata geçirmeye devam ediyor. Ekiplerce kırsal mahallelerde ücretsiz dağıtılan domates salatalık ve biber fideleri üreticilerden ilgi gördü. Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün 'Çiftçi Tarlasında Altınordu Belediyesi Çiftçimizin Yanında' sloganıyla hayata geçirdiği tarımsal çalışmalar kapsamında yüksek verimli 52 bin domates, salatalık ve biber fidelerini sezon başında çiftçilere ücretsiz ulaştırarak üretime ve üreticilere destek verdi. Altınordu Belediyesi'nin ücretsiz fide dağıtımlarının hafta boyunca devam edecek.

Altınordu Belediyesi'nin tarımsal hizmetlerini değerlendiren Başkan Aşkın Tören, tarım sektörünün ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti. Tarımsal üretimin stratejik önemde olduğunu aktaran Başkan Tören, "Gelişen dünyada sanayi ve dijital sektörler öncelikli alanlar olarak öne çıkarken özellikle pandemi süreci, tarımsal üretimin stratejik önemde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu manada şehrimizin üretimiyle kendi kendine yeten aynı zamanda üreten şehirlerle rekabet eden bir kent olması yönünde birçok çalışma yürütüyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hemen sezon başında ücretsiz dağıttığımız 52 bin sebze fidesi hem teşvik edici, hem de destekleyici mahiyetteki çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir. Bu ve benzeri uygulamalarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Belediye ekiplerinin mahallelerde ücretsiz fide dağıtımına yoğun ilgi gösteren çiftçiler, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, destekleri için Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı