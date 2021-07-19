Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde

Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Altınordu Belediyesi 'Gönül Seferberliği Projesi' kapsamında konut temizlik ekibi ile Kurban Bayramı öncesi haneleri gezerek yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizliyor.

Ordu'nun Altınordu Altınordu Belediyesi 'Gönül Seferberliği Projesi' kapsamında konut temizlik ekibi ile Kurban Bayramı öncesi haneleri gezerek yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizliyor.

Özellikle pandemi döneminde başlattığı şehir dayanışması kapsamında toplumun her kesimine ulaşan çalışmalarıyla yüz güldüren belediye, dezavantajlı kesimleri ve ihtiyaç sahibi aileleri hiç yalnız bırakmıyor. Altınordu Belediyesi eser ve hizmet Belediyeciliği ile şehre, gönül belediyeciliği ile de gönüllere dokunmaya devam ediyor. Hayata geçirilen proje kapsamında bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların evleri baştan aşağı temizlenerek, evin diğer ihtiyaçları da giderilmeye çalışılıyor. Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde yürütülen evde temizlik çalışmaları ile Altınordu Belediye ekipleri yaşlıların hastaların ve bakıma muhtaç vatandaşların bayrama mutlu girmelerini hedefliyor.

Görevde oldukları 27 aylık süreçte yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri yatırımlarla şehirde değişim ve dönüşüm yaşattıklarını ancak sadece şehrin imarı ve inşasını yeterli görmediklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İnsanımızı ihya etmediğimiz sürece, şehrin imarının bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü bizim merkezimizde insan var. Bunun için gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışıyoruz. Yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda devletin müşfik ellerini onlara ulaştırıyoruz. Proje kapsamında, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin tüm temizliğini yapıyoruz. Bunun dışında bize ihtiyaç duydukları diğer alanlarda da yanlarında oluyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerine girmek ve hayır dualarını almak bizim için her şeyden değerlidir" şeklinde konuştu.

Evlerinde temizlik yapılan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kurban Bayramı öncesi kendilerini unutmayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler. - ORDU

Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde
Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Emre Altuğ Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Metin Oktay Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:02:11. #1.15#

title