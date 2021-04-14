Altınordu Belediyesi günlük 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı içerisinde günlük hazırlanan sıcak yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere her gün ulaştıracak.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı içerisinde günlük hazırlanan sıcak yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere her gün ulaştıracak.

Altınordu Belediyesi, özenle hazırlanan üç çeşit sıcak yemeği günlük 7 bine yakın kişiye ulaştırıyor. İftar sofralarına yetiştirilen sıcak yemek servisinde kimsesiz, yaşlı, engelli yalnız yaşayanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara öncelik veriliyor. Altınordu Belediyesi tarafından yapılan planlama doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca 200 bin kişiye sıcak yemek servisi yapılacak. Belediye tarafından yapılan sıcak yemek servisinin yanında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 20 bin gıda kolisi de hazırlandı. Ailelerin temel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan gıda kolileri de yine ekipler tarafından hem merkezde, hem de kırsal mahallelerde bulunan dar gelirli ailelere, pandemiden etkilenen sosyal kesimlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, pandemi sürecinde dayanışma ve yardımlaşmanın daha da önemli odluğunu ifade ederek, "İftar sofralarında buluşamamanın hüznünü imkanlarımızın son zerresine kadar vatandaşlarımızla paylaşarak sevince dönüştüreceğiz. Pandemi sadece sağlığımızı tehdit etmekle kalmadı. Bu zorlu süreçte işini kaybeden aşını teminde zorluğa düşen pandemi koşulları sebebiyle ekonomik yoksunluk yaşayan insanlarımız oldu. Önceki Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de yine paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan boyunca, sıcak yemek servisimizle, gıda paketi desteklerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı