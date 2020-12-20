Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı

20.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:09
Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı

Altınordu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına, sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına, sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsimiyle birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli aralıklarla mama çalışmaları yürüten ekipler, özellikle pandemi sürecinde yiyecek bulma ihtimali azalan sokak hayvanlarının beslenmesine daha fazla özen gösteriyor. Ekipler, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra, park ve bahçelere kedi, köpek ve kuşlar için kuru mama bırakarak, sulukları doldurdu. İhtiyaç duyulan noktalara da yeni besleme odakları yerleştirildi. İlçede bulunan beslenme odaklarının temizlik işlemlerini ve mama ve su takviyesini düzenli olarak yapan Altınordu Belediyesi'nin bu çalışmalarına, gönüllüler de destek veriyor.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, tüm vatandaşlardan sokak canlılarına hassasiyet göstermelerini istedi. - ORDU

Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı
Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Uğur Yücel Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:13:37. #1.15#
title