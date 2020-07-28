Altınordu Belediyesi, araç parkını genişletiyor Altınordu Belediyesi, 1 çöp kamyonu ve 1 arazözü araç parkına kattı.

Altınordu Belediyesi, 1 çöp kamyonu ve 1 arazözü araç parkına kattı.

Altınordu Belediyesi araç parkını genişletmeye devam ediyor. Araç parkına son olarak dahil edilen 1 çöp kamyonu ve 1 arazöz ile birlikte 15 ayda 12 yeni hizmet aracı belediyeye kazandırıldı. 2019 yılında 36 olan belediyenin hizmet aracı sayısı 48'e yükseltildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, son bir yılda belediyeye 12 adet yeni araç kazandırdıklarını belirterek, "Yaptığımız millileşme adımları ile düşük maliyetle hızlı etkin ve verimli hizmet sunma anlayışımızı daha da güçlendirmiş olduk" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA