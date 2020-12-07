Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor

07.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:51
Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor

Altınordu Belediyesi, uzun yıllardır altyapı sorunu yaşanan bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla, sorunlara köklü çözümler üretiyor.

Altınordu Belediyesi, uzun yıllardır altyapı sorunu yaşanan bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla, sorunlara köklü çözümler üretiyor.

Altınordu Belediyesi, diğer alanlarda olduğu gibi alt yapı çalışmalarında da yoğun temposunu sürdürüyor. Modern, standardı yüksek ve konforlu şehir için çalışmalarını sürdüren ekipler, yıllardır devam eden sorunları, çözmek için şehrin her yerinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yıllardır altyapısı bulunmayan ve her yağışta büyük sorunlar yaşanan, yoğunlukla toplu konut alanlarının bulunduğu 1267, 1269, 1270, 1271, 1272 ve 1273. sokaklarda yürütülen çalışmalar sonunda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Altyapısı tamamlanan sokaklar sıcak asfalt ile buluşturularak hizmete sunuldu. Yaklaşık 300 dairenin bulunduğu toplu konutlar bölgesi tamamlanan altyapısı ve sıcak asfaltı ile modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

"Hedefimiz, hizmetlerin gitmediği mahalle ve sokağımızın kalmaması"

Altınordu'da hizmetlerin götürülmediği mahalle sokak cadde, müdahale edilmemiş bir sorun kalmayacağını kaydeden Başkan Aşkın Tören, bugüne kadar şehrin birçok bölgesinde alt yapının baştan aşağı yenilendiğini ve yoğun bir alt yapı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Tören, "Kentimizin her noktasında başlattığımız altyapı seferberliği kesintisiz olarak devam ediyor. Geleceğini bugünden inşa ettiğimiz ve büyük değişim içerisinde olan şehrimizde gayretimiz ve hedefimiz, hizmetlerin gitmediği mahallemiz, sokağımız ve caddemiz kalmayacak. Planlama ve programımız doğrultusunda öz kaynaklarımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Altınordu'muzun daha modern ve konforlu olması için öncelikle altyapı sorununu çözmemiz gerekiyor. Tüm çabamız Altınordu'muzun daha güzel bir geleceğe ulaşması içindir. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor
Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Altınordu Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Altınordu Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri
Altınordu Belediyesi'nden ek pandemi tedbirleri
Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor
Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Burcu Esmersoy
Spor Sörloth Okan Buruk Sinan Gümüş Yılmaz Vural İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:55:39. #1.15#
title