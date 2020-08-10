Altınordu Belediye Başkanı Tören, ailesiyle fındık hasadı yaptı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ailesiyle fındık hasadı yaptı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ailesiyle fındık hasadı yaptı.

Çavuşlar Mahallesi'ndeki bahçesinde fındık hasadına katılan Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık sezonunun tüm üreticilere bol kazanç ve bereket getirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatından üreticilerin memnun olduğunu belirten Tören, "Ben dahil olmak üzere tüm üreticilerimiz gönül rahatlığı ile ürünlerini hasat ediyor." dedi.

Tören, açıkladığı fiyattan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA