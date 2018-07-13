Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş Açıklaması

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş yayımladığı mesajda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin destanı olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 15 Temmuz'un Türk Milleti'nin destan yazdığı tarihlerden biri olduğunu ifade eden ve vatandaşları 15 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Milli Birlik Yürüyüşüne davet eden Başkan Tekintaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz Türk tarihine kazınan hain bir darbe girişimidir. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hissi hala aynı tazelikte devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız önderliğinde Türk Milleti, hep birlikte Türkiye geçilmez dediği tarihin adıdır 15 Temmuz. 15 Temmuz gecesi, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz, cefakar ve fedakar millete doğrultarak hain ve kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Tüm dünya 15 Temmuz'da, milletimizin gücünü vatan, millet, bayrak ve devlet kavramlarına duyduğu hassasiyeti yeri geldiğinde ölüme gidebileceğini o gece bir kez daha görmüştür. 15 Temmuz'da kahraman milletimiz, ülkemizi bölmek, parçalamak ve ülkemizde kardeşkanı akıtmak isteyenlere kadınıyla erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla gerekli dersi vermiştir. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır." - ORDU