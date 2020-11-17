Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor hangi kanalda? Altınordu - Bandırmaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
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Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor hangi kanalda? Altınordu - Bandırmaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

17.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:29
Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor hangi kanalda? Altınordu - Bandırmaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Altınordu - Bandırmaspor hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Altınordu - Bandırmaspor hangi kanalda? Altınordu - Bandırmaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Altınordu - Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de önem taşıyan maçta Altınordu - Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Altınordu - Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor hangi kanalda, hakemi kim? Altınordu - Bandırmasporşifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

ALTINORDU - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig maçı17 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 13:30

ALTINORDU - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig maçıBein Sports Max 1, TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak.

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