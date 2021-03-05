Altınordu Bandırma'ya konuk
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Altınordu Bandırma'ya konuk

05.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:50
Altınordu Bandırma'ya konuk

SPOR Toto 1'inci Lig'de 44 puanla 4'üncü sırada yer alıp Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Altınordu, 25'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 31 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 44 puanla 4'üncü sırada yer alıp Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Altınordu, 25'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 31 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Altınordu, 3 maçtır galibiyeti bulunmayan rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Altınordu'da sakatlıkları süren stoperler Yusuf Yalçın ve Sinan ile sarı kart cezalısı sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Cezası biten sol bek Yusuf Can ise görev yapabilecek. İzmir ekibi ilk yarıda rakibini iç sahada 2-0 mağlup etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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