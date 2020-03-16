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Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor, Yusuf Şimşek, Altınordu, Spor

Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından

- Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı" Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "İnşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı sonuçlar alabiliriz" TFF 1. Lig'in 28.

16.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:30
Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından

- Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek:

"İnşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı sonuçlar alabiliriz"

İZMİR - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maçı değerlendirerek, "Gündemimizde olan virüs nedeniyle dünya tehdit altında. İnşallah bir anca önce bununla ilgili sağlık problemleri çözülür ve insanlar sağlığına kavuşurlar. Bu durumda maç oynamak kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bizim zaten çok fazla bir seyirci desteğimiz yok ama yine de bir destekle oynuyorduk maçlarımızı. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı. Geçen haftada deplasmanda aldığımız galibiyet bize moral ve motivasyon sağlamıştı. Rakibimiz tam bir deplasman takımı hüviyetinde, çok süratli oyuncuları var ve hücum yapabiliyorlar. Maçın genelinde rüzgar çok etkili oldu. İlk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadık. Buna rağmen en az 3-4 tane pozisyonumuzda vardı, vuruşlarımız belki daha isabetli olsa skoru lehimize çevirebilirdik. Dengesiz yakalandığımız bir anda da penaltıda golü yedik. İkinci yarıda rüzgarla beraber ön alan baskısıyla başladık. Rakibimizi alana sıkıştırıp çok pozisyona girdik. Kenardan ve merkezden getirdiğimiz toplar, son bölümde uzun toplarla geldiğimiz birçok pozisyonu değerlendiremedik. Belki penaltıdan golü attık ama atmamız gereken birçok pozisyon vardı. Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. İkinci yarı da gerçekten golü çok istedik ama bir türlü pozisyonları değerlendiremedik ve maç 1-1 bitti. Sonuçta her puan değerli. Balıkesirspor'a bundan sonra başarılar dilerim" dedi.

Şimşek: "İnşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı sonuçlar alabiliriz"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, iyi bir maç oynandığını söyleyerek, "Rüzgarlı bir hava olmasına rağmen iki takım da iyi mücadele etti. Biz de kazanabilirdik, Altınordu da kazanabilirdi. Neticede iki takım da birer puan aldı. Futbolcu kardeşlerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 15 dakika 10 kişi kalmalarına rağmen mükemmel derecede mücadele ettiler. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik ve 1 puan aldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha farklı sonuçlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından

Kaynak: İHA

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Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından

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