Altınordu avantaj peşinde
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Altınordu avantaj peşinde

Altınordu avantaj peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında yarın saat 18.00'de Samsunspor'u konuk edecek.

Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında yarın saat 18.00'de Samsunspor'u konuk edecek. Altınordu, rakibini mağlup ederek Samsun'daki rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

TFF 1. Lig'i 6. sırada bitirerek Play-Off oynama hakkı elde eden Altınordu, ligi 3. sırada tamamlayan Samsunspor ile eşleşmişti. İki takım, yarın saat 18.00'de Play-Off yarı final ilk maçında Bornova Aziz Kocaoğlu karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacakken, Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yönetecek.

Altınordu'da eksik yok

Altınordu, sahasında oynayacağı ilk maçı kazanarak Samsun'a avantajla gitmeyi hedefliyor. Maç öncesinde kırmızı-lacivertli takımda eksik oyuncu bulunmuyor. İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun Samsunspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: kalede Erhan Erentürk, savunmada Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu ve Kahraman Demirtaş, orta sahada Oğulcan Ülgün, Furkan Çil ve Recep Aydın, kanatlarda Emre Nefiz ve Metehan Mimaroğlu, ileri uçta Ahmet İlhan Özek ve Enis Destan.

17. randevu

Yarın oynanacak maçla beraber iki takım tarihlerinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 maçta Altınordu 2, Samsunspor 8 kez galip gelirken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir temsilcisi 13 kez gol sevinci yaşarken, Karadeniz temsilcisi 24 kez fileleri sarstı. İzmir'de oynanan 8 maçta ise Samsunspor 5 kez kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Altınordu, rakibine karşı sahasın henüz galibiyet elde edemedi. İzmir'deki maçlarda kırmızı-lacivertliler 4, kırmızı-beyazlılar 14 gol kaydetti. İki takımın bu sezon ligde oynadığı iki maçta ise yenişemedi. Samsun'da oynanan maç 1-1, İzmir'de oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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