Altınordu Anıl için takas yaptı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Fethiyespor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile sözleşme imzalamak için Fethiye ekibine bir miktar paranın yanı sıra 2 oyuncu verdi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Fethiyespor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile sözleşme imzalamak için Fethiye ekibine bir miktar paranın yanı sıra 2 oyuncu verdi.

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu FK'da oynayan 21 yaşındaki stoper Şahan Akyüz ile 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkin Taşkın'ı bonservisleriyle Fethiyespor'a gönderdi. Altınordu ile antrenmanlara çıkan Anıl önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak. Berkin transferini açıklayan Fethiyespor'un Şahan transferini de duyurması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı