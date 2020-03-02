Altınordu Altay Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

Altınordu TFF 1.Lig'te karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu "İzmir'e yakışan bir derbi olacak, umarım hak eden kazanır" dedi.