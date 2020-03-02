Altınordu Altay Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Altınordu TFF 1.Lig'te karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu "İzmir'e yakışan bir derbi olacak, umarım hak eden kazanır" dedi.
02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21
Altınordu TFF 1.Lig'te karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu "İzmir'e yakışan bir derbi olacak, umarım hak eden kazanır" dedi.
Kaynak: Dugout
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