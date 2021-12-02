Altınordu, Alsancak Stadı için geçmişe dönük haklarını talep ediyor

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlenen yeni stadyumda geçmişe dönük hakları verilene kadar maç oynamama kararı aldı. Stadın tahsisi konusunda yıllardır ezeli rakiplerinden Altay ile rekabet içinde olan kırmızı-lacivertliler, 1962 yılında Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü'yle yapılan protokol gereği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki idari bina ve saha kullanım hakkının yarısını talep ederken, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun açılıştan 10 gün önce kulübün haklarının verilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ihtarname çektiği öğrenildi.

Altınordu'da 2012 yılındaki şirketleşme kararı sonrası futbolun patronu olan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da dernek yönetiminin bu hamlesi sonrası kulübün hakları verilene kadar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda müsabaka oynamama kararı aldığı bildirildi. İzmir temsilcisinin iç saha maçlarını son yıllarda olduğu gibi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamaya devam edeceği kaydedildi. Bu kararla yeni stadı yalnız Altay kullanacak. Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan eski stadın 2014 yılında kapanmadan önce yıllarca kiracısı olan Altay'la kullanım hakkı konusunda büyük çekişme yaşayan Altınordu'nun ihtarname sonrası olumsuz yanıt alması halinde yasal yollara başvurabileceği iddia edildi.

YÖNETİM AÇILIŞA KATILMADI

Altınordu, Altay'ın sembol ismi olup, halen siyah-beyazlı takımı çalıştıran Türk futbolunun en kariyerli teknik adamlarından Mustafa Denizli'nin adını alan stadın 26 Kasım'daki açılış törenine hiçbir temsilci göndermeyip kamuoyunu şaşırtmıştı. Stadın açılış törenine Altay yönetiminin yanı sıra Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da katıldı. Kırmızı-lacivertliler geçen ay ve stadın açılışından hemen önce gazetelere ilan vererek Alsancak Stadı'nın tahsisini talep etmişti.

ERDOĞAN'IN ÖNEMLİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış töreninde, "Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacaklar" mesajı vermişti. Törene Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve siyah-beyazlı yönetim de katılıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyah-beyazlı forma hediye etmişti. Membran kaplamaları ve koltuklarının rengi iki kulüp arasında rekabet yaratan stadın dış cephesi siyah-beyaz, koltukları da kırmızı-beyaz yapılmıştı.