Haberler » Spor » Altınordu, Ali Yaşar'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti - Spor

Altınordu, Ali Yaşar'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, İttifak Holding Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

10.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:34
Altınordu, Ali Yaşar'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti

TFF 1. Lig ekiplerinden , 'dan Ali Yaşar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sol kanat oyuncusu Ali Yaşar'la kiralık olarak anlaşma imzalandığı belirtildi.

Geçen yıl da Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Ali Yaşar, yaptığı açıklamada, tanıdığı, bildiği ve formasını severek giydiği bir kulübe geldiğini, takım olarak ikinci devrede çıkış yakalayıp yine iddialı duruma yükseleceklerine inandığını bildirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler