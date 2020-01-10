Altınordu, Ali Yaşar'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti

10.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, İttifak Holding Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sol kanat oyuncusu Ali Yaşar'la kiralık olarak anlaşma imzalandığı belirtildi.

Geçen yıl da Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Ali Yaşar, yaptığı açıklamada, tanıdığı, bildiği ve formasını severek giydiği bir kulübe geldiğini, takım olarak ikinci devrede çıkış yakalayıp yine iddialı duruma yükseleceklerine inandığını bildirdi.

Kaynak: AA