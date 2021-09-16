Altınordu ağır yaralı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu ağır yaralı

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin moraliyle çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Altınordu, 3 puanla birlikte 2 oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin moraliyle çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Altınordu, 3 puanla birlikte 2 oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İzmir temsilcisinde oyuna sonradan giren altyapı patentli genç oyuncular Metehan Yılmaz ve Sami Satılmış, son bölümde ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalarak teknik heyeti sıkıntıya soktu. Altınordu'da önceki hafta İstanbulspor deplasmanında yine altyapıdan yetişen Muzaffer de kırmızı kart görmüştü.

Ligde 4 puanda kalan kırmızı lacivertliler tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçırırken, 4 puana ulaşan rakibine hayat verdi. "Birçok oyuncum performansının altında bir mücadele ortaya koydu" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim hatalarımızdan üç tane gol buldular. Bir türlü ritmi yakalayamadık. Hem savunmada hem de hücumda iyi değildik. Bireysel anlamda yaptığımız hatalar bize mağlubiyeti getirdi. Bu mağlubiyetten dersler çıkarmalıyız" yorumu yaptı. Altınordu ligde pazar günü Denizlispor'u konuk edecek.

BARIŞ ALICI'DAN ESKİ TAKIMINA GOL

Altınordu'nun altyapısında yetiştirip vitrine çıkararak Fenerbahçe'ye sattığı Barış Alıcı, olarak giydiği Gençlerbirliği formasıyla eski takımının fişini çekti. Müsabakanın 26'ncı dakikasında takımının beraberlik golünü atarak skoru 1-1'e getiren Barış, Başkent ekibinin 3-1 öne geçtiği 64'üncü dakikadaki golün hazırlayıcısı oldu. Gençlerbirliği'nde ilk golünü atan Barış sevinç yaşamadı.

KULÜPTE YAPRAK DÖKÜMÜ

Altınordu'da son olarak başkan vekili Barış Orhunbilge'nin kulüpten ayrılmasıyla yaprak dökümü sürdü. Kırmızı lacivertlilerde son dönemde Altınordu Futbol Akademisi Direktörü Halit Eroğlu, Kurumsal İletişim'den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Marka Yöneticisi Özgür Özgürengin, Gelir Geliştirme Direktörü Ömer Atakoğlu, Temsil İcra Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Batgün, Global Kurumsal İletişim Sorumlusu Başak Koç, Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir gibi isimlerle yollar ayrıldı. Ergöçmez, Özgürengin ve Güvenir istifa ederken, diğer isimler konusunda kararı başkan Seyit Mehmet Özkan verdi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı

 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

 A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Bensu Soral Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Cristiano Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu ağır yaralı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:58:49. #1.17#