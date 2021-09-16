Altınordu ağır yaralı

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin moraliyle çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Altınordu, 3 puanla birlikte 2 oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İzmir temsilcisinde oyuna sonradan giren altyapı patentli genç oyuncular Metehan Yılmaz ve Sami Satılmış, son bölümde ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalarak teknik heyeti sıkıntıya soktu. Altınordu'da önceki hafta İstanbulspor deplasmanında yine altyapıdan yetişen Muzaffer de kırmızı kart görmüştü.

Ligde 4 puanda kalan kırmızı lacivertliler tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçırırken, 4 puana ulaşan rakibine hayat verdi. "Birçok oyuncum performansının altında bir mücadele ortaya koydu" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim hatalarımızdan üç tane gol buldular. Bir türlü ritmi yakalayamadık. Hem savunmada hem de hücumda iyi değildik. Bireysel anlamda yaptığımız hatalar bize mağlubiyeti getirdi. Bu mağlubiyetten dersler çıkarmalıyız" yorumu yaptı. Altınordu ligde pazar günü Denizlispor'u konuk edecek.

Altınordu'da son olarak başkan vekili Barış Orhunbilge'nin kulüpten ayrılmasıyla yaprak dökümü sürdü. Kırmızı lacivertlilerde son dönemde Altınordu Futbol Akademisi Direktörü Halit Eroğlu, Kurumsal İletişim'den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Marka Yöneticisi Özgür Özgürengin, Gelir Geliştirme Direktörü Ömer Atakoğlu, Temsil İcra Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Batgün, Global Kurumsal İletişim Sorumlusu Başak Koç, Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir gibi isimlerle yollar ayrıldı. Ergöçmez, Özgürengin ve Güvenir istifa ederken, diğer isimler konusunda kararı başkan Seyit Mehmet Özkan verdi.

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