Altınordu - Adana Demirspor maçının ardından

30.09.2019 21:42

TFF 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Altınordu ile Adana Demirspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.



TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalırken, teknik adamlar müsabakanın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ikinci yarıda ortaya koydukları oyundan çok memnun olduğunu söyledi. Eroğlu, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Kadromuzun genç oluşu ve sezon başında yaşanan sakatlıklar sezona kötü başlamamıza sebep oldu. Eskişehirspor galibiyetinin ardından geçen hafta kaybettik ve kazanmak istiyorduk. İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Topa sahip olup önde basamadık. Bu da rakibin üzerimize gelmesini sağladı. Onların da süratli oyuncuları var. Pas hataları rakibe avantaj sağladı ve net bir şekilde dışarıda olan bir penaltı pozisyonunda kalemizde golü gördük. İlk yarının sonunda aslında reaksiyon verdik ve sağ kanattan pozisyonlar bulmamıza rağmen değerlendiremedik. İkinci yarı oyunu lehimize çevirmek için başladık. Ancak ikinci yarının başında kalemizde golü gördük. Golden sonra oyun tamamen lehimize döndü. Kenar bölgelerden getirdiğimiz toplarla pozisyonlara girdik. 2-2'den sonra kazanmak için futbolcularım çok istekliydi ama 1 puan aldık. Belki berabere biten bir maç ama özellikle ikinci yarı takımımın galibiyet oyunu oynaması önümüzdeki haftalara moralli bakması anlamına geliyor. Beraberlik puan kaybı gibi görünüyor ama takımım için muhteşem bir geri dönüştü" dedi.



Verdiği kararlarla tartışılan karşılaşmanın hakemi hakkında da konuşan Eroğlu, "İlk golü yedikten sonra rakibin tüm futbolcuları dışarıda olduğu için hakem oyunu başlatabilirdi. Hakemin oyuncuları içeriye çağırması değil, maçı başlatması lazımdı. Yediğimiz golü de izlemedik. Çok basit kartlar vardı. Çok hakeme bağlamak istemiyorum. Pas kalitemizi arttırırsak galibiyet serisi başlatırız" diye konuştu.



"Seyir açısından güzel bir maç oldu"



2-0 öne geçtikleri karşılaşmadan üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan bir puanla ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker girdikleri fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Tütüneker, "Her iki takımı da temposundan dolayı tebrik ederim. Deplasmandan bir puan aldık. 2-0'dan sonra topa biraz daha fazla sahip olup daha sakin olmalıydık. Bizim topa sahip olmamız lazımken bunu Altınordu yaptı. Bizi kendi sahamıza ittiler. 2-1'ken Samed'in pozisyonu gol olsaydı farklı olabilirdi. Bu ligde pozisyon geldiği zaman atmanız gerekiyor. En kısa sürede bunları düzeltmemiz lazım. Seyir açısından güzel bir maç oldu" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA