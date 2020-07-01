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Altınordu, Adana'dan 1 puanla döndü

Altınordu, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor'la 0-0 beraberle kaldı.

Altınordu, Adana'dan 1 puanla döndü
01.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:32

Altınordu, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor'la 0-0 beraberle kaldı. Kırmızı-lacivertliler, bu sonuçla lige kalma şansını büyük oranda arttırdı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu, Adanaspor deplasmanında ter döktü. Maça etkili başlayan Altınordu, rakibine oranla daha fazla pozisyona girse de bir türlü son vuruşu yapamadı. İkinci yarıdaysa maça ağırlığını koyan ev sahibi ekip, rakibinin üzerine gitse de beklediği golü bulamadı. Maç golsüz beraberlikle sonuçlanırken ev sahibi Adanaspor 21 puana ulaşsa da 17. sırada kalarak küme düşme hattında büyük yara aldı. 33 puana ulaşan Altınordu'ysa haftayı 14. sırada kapatmayı garantiledi. İzmir ekibi, bu sonuçla büyük oranda ligde kalma şansını elde etti.

Altınordu, ligin son 3 haftasındaki 2 maçını deplasmanda oynayacak. 32. haftada Bursaspor deplasmanına çıkacak olan kırmızı-lacivertliler, 33. haftada sahasında Giresunspor'la, son haftada ise İzmir derbisinde Menemenspor'a konuk olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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