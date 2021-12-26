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Altınordu 98 yaşında

Altınordu 98 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

26 Aralık 1923 tarihinde kurulan Altınordu, 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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ALTINORDU, ORDU (İHA) - 26 Aralık 1923 tarihinde kurulan Altınordu, 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İzmir'in Cumhuriyetle doğan kulübü Altınordu, 98. kuruluşunun yıl dönümünü kutluyor. Kırmızı-lacivertli kulüp, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Altyapı oyuncuları, teknik ve idari ekibin katıldığı törende Atatürk Heykeli önünde saygı duruşunda bulunulurken, çelenk bırakıldı. Daha sonra Altınordu'nun kurucu başkanı Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın Konak'ta bulunan heykeline güller bırakıldı. - İZMİR

Altınordu 98 yaşında

Altınordu 98 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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