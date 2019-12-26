Altınordu 96 yaşında!

26.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:50

Altınordu Futbol Kulübü, 96. yaşını düzenlediği törenle kutladı. Törende Altınordulu olmanın bir kültür olduğuna dikkat çekilirken, Altınordu'nun bu toprakların çocuklarına yatırım yapmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.



İzmir'in Cumhuriyetle yaşıt olan takımı Altınordu, 96. yılını kutluyor. 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu, Cumhuriyet'in kurulan ilk kulübü olma özelliğini taşıyor. Kulübün yeni yaşı için yapılan tören, Cumhuriyet Meydan'ında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.



"Altınordululuk bir kültürdür"



Törende konuşan İkinci Başkan Halim Bezircioğlu, Altınordu Kulübü'nün tarihi bir misyona sahip olduğunun altını çizerek, "Kulübümüzün 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kulübe emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler bir arada oldukça bir camiayız. Camia olmak kolay bir şey değildir. Bu azlık veya çokluk meselesi değildir. İyi ve kötü günde bir arada olma meselesidir. Bir avuç insan birçok şeyi başarabilir. Biz Altınordu olarak 96 yıldır bu kulübün bayrağını ayakta tutarak birçok şeyi başardık. Daha iyi günlere gideceğimizi düşünüyorum. Gençlere de şunu söylemek istiyorum: Gençler, Altınordulu olmak kolay bir şey değildir. Üzerinde taşıdığınız armanın kıymetini bilin. Altınordululuk bir kültürdür. Bugün 7'den 70'e herkesin saygı ve sempati duyduğu bir kulübüz ve öyle olmayı sürdüreceğiz" dedi.



"Şanla ve şerefle daha nice 96 yıllara"



İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ise 96. yılı onurlu, şerefli ve asil bir şekilde geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün bir anlamda kulübümüzün doğum günü dolayısıyla buradayız. Kurucumuz Süleyman Ferit Bey'in sözü 'Yurdunuzdan aldığınızı yurdunuza veriniz.' Bundan hareketle bu toprakların çocuklarına, bu ülkenin geleceğine yatırım yapıyoruz, onlar için çok çalışıyoruz. Bir anlamda kulübümüzü, camiamızı geleceğe, sonsuzluğa götürmeyi hep birlikte amaçlıyoruz, bu yolda koşturuyoruz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın bize aşıladığı hep bir şey vardır: 'Evlatlarımızı büyütürken de vefalı olmak'. Altınordu ile ben bu bakış açısının çok örtüştüğünü görüyorum ve düşünüyorum. Evlatlarımıza da özellikle sosyal faaliyet anlamında sürekli büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi, bu kulübün tarihini anlatmaya çalışıyoruz. Yarınların ben Altınordu'nun olduğunu düşünüyorum. Bu armayı şanla ve şerefle daha nice 96 yıllara taşımayı hep birlikte Allah bize nasip eder. İnşallah yüzüncü yılda da bu toprakların çocuklarından kurduğumuz kadromuzla çok güzel yerlerde bu armayı temsil ederiz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, toplu fotoğraf çekimi ve altyapı oyuncularıyla birlikte Altınordu Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi. Daha sonra Konak Diş Hastanesi önündeki Süleyman Ferit Eczacıbaşı heykeli ziyaret edilirken kurucu başkana çelenk bırakıldı. Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki de Altınordu'nun kuruluşuyla ilgili çocuklar ve katılanlara önemli bilgiler aktardı.



Törene, geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Karşı, Altınordu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Altınordu Futbol Okulları Elitler U9 ve U10 takımı oyuncuları, spor yazarları ile kırmızı-lacivertli renklere gönül verenler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA