Altınordu, 7 haftadır kaybetmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altınordu, 7 haftadır kaybetmiyor

07.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:52
Altınordu, 7 haftadır kaybetmiyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, son 7 maçında yenilgi almadı.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, son 7 maçında yenilgi almadı.

Ligin ikinci yarısına Menemenspor mağlubiyetiyle başlayan Altınordu, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Lider GZT Giresunspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisinin geçen hafta sona erdiği ligde Yılport Samsunspor da dün Adana Demirspor'a 2-0 yenilerek, 11 karşılaşma sürdürdüğü namağlup unvanını bıraktı.

Altınordu ligde şu anda yenilmezlik serisini en uzun devam ettiren takım konumunda bulunuyor.

İzmir temsilcisinde dün gol sevinci yaşayan isimlerden Recep Aydın, Altınordu formasıyla ilk golüne imza attı. Ahmet Dereli ise bu sezon 5. golüne ulaştı.

Sıralamada 45 puan ve averajla 5. sırada bulunan Altınordu, 15 Mart Pazartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu, 7 haftadır kaybetmiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 12:53:47. #1.14#
title