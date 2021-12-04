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Altınordu 2'de 2 peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu 2'de 2 peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde zirve mücadelesi veren Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Altınordu, yarın evinde Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde zirve mücadelesi veren Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Altınordu, yarın evinde Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlaycak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde cezalı Ahmet İlhan ile tedavisi süren Şeref dışında eksik yok. Ligde 13 puanla düşme hattında 18'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, 19 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Samsunspor'u yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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