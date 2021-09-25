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Altınordu 2'de 2 peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu 2'de 2 peşinde

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde büyük bölümünü 10 kişi oynadığı Denizlispor maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altınordu yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde büyük bölümünü 10 kişi oynadığı Denizlispor maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altınordu yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. İzmir ekibinde sakatlığı süren Şeref ve kırmızı kart cezalısı Yusuf Yalçın forma giyemeyecek. Ayak bileğinde ağrısı olan forvet Ahmet Dereli'nin durumu maç saatinde netleşecek. Ligde 6 maçta Altınordu 7 puan toplarken, Bandırmaspor 9 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-lacivertliler ilk kez üst üste 2 galibiyet almak için mücadele edecek.


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