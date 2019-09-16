Altınordu 2'de 2 peşinde

16.09.2019 15:49

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, gözünü Osmanlıspor'a çevirdi. Cumartesi günü çıkacağı deplasman sınavında 2'de 2 yapmak istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Eskişehir maçını kazanarak şanssızlığı üzerimizden attık. Genç futbolcularımızın özgüveni de yerine geldi. Şimdi Osmanlıspor'u da mağlup ederek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA