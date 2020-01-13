Altınordu 2-2 Beşiktaş Maç Özeti

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya'da sürdüren Altınourdu, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 10. dakikada Lens ve 35. dakikada Burak Yılmaz kaydederken, İzmir ekibinin golleri 10. dakikada Karius (k.k.) ve 24. dakikada Yasin'den geldi..