Altınordu 1 puana sevinmedi

Spor Toto 1'inci Lig'de iki kez öne geçtiği Bandırmaspor deplasmanında penaltıdan yediği 2 golle 1 puana razı olan Altınordu, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de iki kez öne geçtiği Bandırmaspor deplasmanında penaltıdan yediği 2 golle 1 puana razı olan Altınordu, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İzmir ekibi, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında skoru koruyamayarak ilk 2 için umutlarını azalttı. Play-Off hattındaki yerini koruyan kırmızı-lacivertliler, namağlup serisini 7 haftaya çıkararak teselli buldu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bundan sonraki haftalarda Bandırma'da kaybettikleri 2 puanı telafi etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Rakip oyuncu Orhan Ovacıklı'nın bir pozisyonda kendisini yere bırakmasının devamında atağa kalkıp 1-0 öne geçtiklerini ve bunun ardından oyunun gerildiğini ifade eden teknik patron Eroğlu, "Türk futbolunda her yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil. Oyuncu da hemen ayağa kalktı. Aynı durum benim oyuncum için de geçerli. O da yalandan yere atarsa kendini oyun durmasın. Golümüz çok netti. Maç yüksek tempo ve agresiflikte geçti. Pas tercihleri ve skora gitme anlamında eksiklerimiz vardı. Maçta 4-1'i bulma şansımız vardı" yorumu yaptı.

ŞENER ÖZTÜRK'E ANMA

Altınordu'da 1989-1993 yılları arasında forma giyen ve 2000'li yıllarda başkanlık görevini üstlenen Şener Öztürk, 5'inci ölüm yıldönümünde unutulmadı. Kırmızı-lacivertli takımda 7 numaralı formayı giyen ve sağ kanatta görev alan, İzmir ekibini 2003'te amatör ligden profesyonel lige çıkarken başkanlık yapan Şener Öztürk için lokma döktürülüp, mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün ailesi, eski takım arkadaşları ve eski yöneticiler katıldı. Taraftarlar, "Başkanımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ