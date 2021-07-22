Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
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Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu

Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen kısa süreli fırtına nedeniyle, sahildeki vatandaşlar panik yaşadı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen kısa süreli fırtına nedeniyle, sahildeki vatandaşlar panik yaşadı. 

Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahalesi'nde bugün saat 18.00 sıralarında kısa süreli fırtına meydana geldi. Plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Denize giren tatilciler panik yaşarken, 3 kişi ise uçusan malzemelerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Fırtına sonrası hayat normale döndü.


- Balıkesir
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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