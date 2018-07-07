Altınokta Körler Derneğinin 19. Kuruluş Yıl Dönümü

Altınokta Körler Afyonkarahisar Şubesi, 19. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dernek binasında bir araya gelen üyeler, geçmiş yıllarda yapılan faaliyetleri gözden geçirdi.

Şube Başkanı Hakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, derneğin kamu yararına çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Derneğimiz birlik ve beraberlik içerisinde 19 yıl boyunca Afyonkarahisar'da çok güzel çalışmalara imza attı. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman görme engelli kardeşlerimizin işlerini kolaylaştırmak ve onların sosyalleşmesine katkı sunmaya çalıştık. Bundan sonra da bütün engelli kardeşlerimizin yanında olacağız."

Erdoğan, programa katılan derneğin kurucu başkanı Hamit Karabunar ile eski başkanı Ahmet Atacan'a gösterdikleri birlik ve beraberlikten dolayı teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra derneğin, Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'yla birlikte düzenlediği diksiyon, bağlama, Fotoğrafçılık ve Çağrı Merkezi Operatörlüğü kurslarına katılan üyelere sertifikaları takdim edildi.