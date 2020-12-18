Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket
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Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket

18.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:39
Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve dernek üyeleri, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum'a engelli çalışanlarına ve engelli camiasına sunmuş olduğu desteklerden dolayı plaket verdi.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve dernek üyeleri, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum'a engelli çalışanlarına ve engelli camiasına sunmuş olduğu desteklerden dolayı plaket verdi.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve dernek üyeleri, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum'u ziyaret etti. Dernek Başkanı Karakaş, engelli çalışanlarına ve engelli camiasına sunmuş olduğu desteklerden ötürü Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket takdim etti. Karakaş, "Şahsım da Türk Telekom çalışanı olarak bölge müdürümüzün engelli çalışanlarına ve engellilere ne kadar duyarlı olduğunu ve vermiş olduğu önemli destekleri yakinen bilenlerdenim. Göreve başlamış olduğu günden bugüne engelli çalışanlarına vermiş olduğu değer, özellikle pandemi sürecinde en çok risk altında olan biz engellilerin çalışma hayatında bizlere sunmuş olduğu kolaylıklar takdire şayandır. Telefon Kütüphanesi Projesi görme engellilerin istedikleri kitaplara ve bilgilere erişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle kıymetli bölge müdürüme şükranlarımı sunar, üstün başarılarının devamını dilerim" dedi.

Mazlum da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karakaş ve beraberindekilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:03:26. #1.14#
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