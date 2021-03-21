Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan güven tazeledi
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan güven tazeledi

21.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:16
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan güven tazeledi

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin 10. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hakan Erdoğan, tekrar seçildi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin 10. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hakan Erdoğan, tekrar seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, tek liste gidilen seçimde Erdoğan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, Altınokta Körler Derneğinin Afyonkarahisar'da uzun süredir görme engelli bireylere hizmet verdiğini söyledi.

Salgın dolayısıyla kongrelerini iki kez ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Erdoğan, başkanlığı süresince 41 aydır dernek olarak yaptığı faaliyetleri anlattı.

Kongrenin divan başkanlığını üstlenen Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel de, yeniden başkanlığa seçilen Erdoğan ile yönetimini tebrik etti.

Erdoğan'ın yeni dönemdeki yönetim kurulunda, Güngör Göktaş, Mevlüt Temiz, Hızır Akyıldız ve Sabile Akkaya yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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