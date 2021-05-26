Altınok'tan hizmet birimlerine denetim
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Altınok'tan hizmet birimlerine denetim

Altınok'tan hizmet birimlerine denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye hizmet birimlerinde denetimlerde bulunarak hem personelle hem de vatandaşla sohbet etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye hizmet birimlerinde denetimlerde bulunarak hem personelle hem de vatandaşla sohbet etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye hizmet birimlerine ziyarette bulundu. Başkan Altınok, hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenerek samimi bir sohbet de gerçekleştirdi. Belediyenin kapısının vatandaşa sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Altınok, "Pandemi sürecinde hizmet birimlerimizdeki çalışmaların aksamaması ve vatandaşımıza hızlı hizmet sunulması için tüm birimlerimizle görevimizin başındayız. Özellikle vatandaşımızın yüz yüze görüşmek suretiyle hizmet aldığı birimlerimiz ve personelimiz büyük bir gayretle ve güler yüzle tüm Keçiörenlilerin hizmetindedir. Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönülleyiz. Altınok hizmette bir neferdir. Keçiören'e yakışır hizmetlere ve eserler bırakmaya devam ediyoruz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, şayet halktan kopmazsan yukarıya taşır. Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk, kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de, kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altınok'tan hizmet birimlerine denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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