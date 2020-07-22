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Altınok, Ezine Gıda OSB'nin altyapı ihale tarihlerini duyurdu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 'Türkiye projesi' olarak nitelendirilen, 136 hektar büyüklüğünde ve en az 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Altınok, Ezine Gıda OSB'nin altyapı ihale tarihlerini duyurdu
22.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:38

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 'Türkiye projesi' olarak nitelendirilen, 136 hektar büyüklüğünde ve en az 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ezine İlçesi, Çınarköy Mevkiindeki çalışmaları devam eden Ezine Gıda İhtisas OSB, içerdiği 91 adet sanayi parseli, sanayicilerle çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı, idari ve sosyal tesisleriyle çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlandı.

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, Ezine Gıda İhtisas OSB için önemli olan ihale tarihlerini duyurdu. Altınok açıklamasının; "Dünya ve ülkemiz Covid-19 ile alakalı zor bir süreçten geçerken Ezine'de alt yapısı devam eden OSB'mize olan yoğun ilgi ve bir an önce yatırım yapmak için gün sayan yatırımcılarımız, bizim de olağanın dışında üzerimize düşen görevleri daha hızlı yapmamız için bize güç ve motivasyon vermektedir. İki hafta içerisinde üç ayrı ihaleye çıkarak alt yapı işimizi büyük ölçüde yoluna koymuş olacağız. Şimdiden ihaleye katılacak firmalara başarılar dilerim. 23.07.2020 tarihinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İdari Binası Yapım İşi İhalesi, 24.07.2020 tarihinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Ana Hattı Altyapı Yapım İşi İhalesi, 06.08.2020 tarihinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi ihalesi yapılacaktır. Herkese hayırlı olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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