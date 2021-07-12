Altınok, Erzurum'u adım adım geziyor
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Altınok, Erzurum'u adım adım geziyor

Altınok, Erzurum'u adım adım geziyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eski İçişleri Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, güney ilçelerini adım adım gezmeye başladı.

Eski İçişleri Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, güney ilçelerini adım adım gezmeye başladı. Sorunları yerinde tespit eden Milletvekili Altınok, vatandaşlarında dertlerini dinledi.

Erzurum Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürütürken Erzurum'un tüm ilçelerine özel önem veren eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, Hınıs ve Tekman'ı adım adım gezdi. Hınıs'ın Yaylakonak ve Tekman'ın Toptepe mahallesini de ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Altınok, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Ayrıca, taziye ziyaretlerinde bulundu.

Hınıs ve Tekman ilçelerimizde yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını dinlediğini belirten Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Sorunları yerinde görmek için hafta sonu tatilimi Erzurum'da geçirdim. Her geldiğim de Erzurum'un tüm ilçelerine sırayla gidiyorum. Bu hafta da bizim için çok kıymetli olan Hınıs ve Tekman'a gittim. Vatandaşlarla görüştüm. Sorunlarını ve istemlerini dinledim. Her vatandaşımızın derdi benimde derdimdir" dedi.

Altınok, bu ziyaretinde Hınıs'ın Halilçavuş, Parmaksız ve Yaylakonak, Tekman'ın Toptepe ve Gökoğlan Mahallelerini ziyaret ettiğini, bundan sonrada, yine her fırsatta Erzurum'a ve ilçelere gelemeye devam edeceğini ifade eden eski İçişleri Bakanı Altınok, gezi ve incelemelerini tamamladıktan sonra Ankara'ya döndü. - ERZURUM

Altınok, Erzurum'u adım adım geziyor
Altınok, Erzurum'u adım adım geziyor
Altınok, Erzurum'u adım adım geziyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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